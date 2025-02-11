Он считает, что между политиками есть очень своеобразная "химия".

Для кремлевского правителя Путина сейчас важнейшей задачей является проведение личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так, Путин хочет продемонстрировать, что они вместе руководят процессом переговоров по войне в Украине:

"Для Путина очень важно выйти на личную встречу с Трампом и показать, что он руководит процессом вместе с ним. А Европу и Украину пытаться отодвинуть. Это у него не получится. Факт коммуникации между американцами и россиянами мне не нравится, но не пугает".

Важно, чтобы во время встречи Трамп и Путин поняли ставки друг друга и определили, может ли американский президент действовать с позиции силы. По его мнению, это станет понятно примерно через две недели.

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Украинский дипломат говорит, что во время серьезных переговоров много весит личностный фактор. Так, Трамп имеет бизнес-ментальность, умеет вести переговоры и сразу поднимает ставки. Путин тоже любит поднимать ставки, что определенным образом объединяет его с Трампом, однако считает себя "спасителем" собственного режима и построенной им России.

Климкин отмечает, что между Трампом и Путиным есть очень своеобразная "химия", однако пока нельзя сказать, как она сработает. Оба считают оппонента сильным лидером, однако Трамп находится в гораздо более сильной позиции:

"Он за первые несколько недель достиг не безумных, но реальных результатов. У него растет поддержка, потому что американцы воспринимают его деятельность. Сейчас лучшая позиция начать давить с позиции силы".

Климкин отметил, что конкретных очертаний мирного плана у Соединенных Штатов еще нет, потому что без консультаций с Украиной и ЕС продвигаться довольно сложно. Он положительно оценил предстоящую встречу президента с Джей Ди Венсом, который считается идеологом в команде Трампа.

"Очень классно, что президент Владимир Зеленский встречается (на Мюнхенской конференции, - УНИАН) с Джей Ди Вэнсом. Поскольку его считают человеком, который довольно осторожно, а иногда даже предвзято, относится к тому, что происходит вокруг нас, и хочет выйти из этой истории с наименьшими потерями", - пояснил он.

Переговоры с администрацией Трампа

Как сообщал УНИАН, вскоре в Украину прибудут представители команды Дональда Трампа. Президент Зеленский анонсировал прибытие "серьезных людей" еще до Мюнхенской конференции по безопасности.

Также известно, что после конференции в Киев должен приехать специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлогг.

Ранее Трамп рассказал, что общался по телефону с Путиным. Он неоднократно выражал желание встретиться с ним.

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