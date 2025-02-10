Трамп подтвердил разговор с Путиным / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Переговоры по завершению войны РФ против Украины продвигаются вперед. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Как пишет Reuters, при этом американский президент не стал разглашать детали диалога с российским диктатором Путиным, но еще раз подтвердил, что разговаривал с ним.

Издание отметило, что 9 февраля Трамп подтвердил, что разговаривал с Путиным, что является первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года.

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"Я его [разговор] провел. Давайте остановимся на том, что я его провел... И я ожидаю еще гораздо больше разговоров. Мы должны закончить эту войну", - анонсировал Трамп.

Трамп отметил, что не хочет рассказывать о самих разговорах, а предпочитает действия. Он выразил убеждение, что удастся достичь прогресса и "остановить эту войну".

Президент США уточнил, что США поддерживают контакты как с Кремлем, так и с украинскими властями.

Разговор Трампа и Путина

Издание The New York Post сообщило, что 7 февраля Трамп сообщил репортеру этого издания, что уже провел телефонный разговор Путиным. Такой информацией на тот момент не владело ни одно из влиятельных изданий США, которые обычно первыми сообщают о таких диалогах.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в ответ на эту информацию заявил, что ему ничего не известно о звонке Трампа. Однако он признал, что может быть "не всегда осведомлен" о таких контактах.

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