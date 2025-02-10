Он подтвердил факт разговора с Путиным, но никаких деталей не раскрыл. Он отметил, что надо сосредотачиваться на действиях, а не разговорах.

Переговоры по завершению войны РФ против Украины продвигаются вперед. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Как пишет Reuters, при этом американский президент не стал разглашать детали диалога с российским диктатором Путиным, но еще раз подтвердил, что разговаривал с ним.

Издание отметило, что 9 февраля Трамп подтвердил, что разговаривал с Путиным, что является первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года.

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"Я его [разговор] провел. Давайте остановимся на том, что я его провел... И я ожидаю еще гораздо больше разговоров. Мы должны закончить эту войну", - анонсировал Трамп.

Трамп отметил, что не хочет рассказывать о самих разговорах, а предпочитает действия. Он выразил убеждение, что удастся достичь прогресса и "остановить эту войну".

Президент США уточнил, что США поддерживают контакты как с Кремлем, так и с украинскими властями.

Разговор Трампа и Путина

Издание The New York Post сообщило, что 7 февраля Трамп сообщил репортеру этого издания, что уже провел телефонный разговор Путиным. Такой информацией на тот момент не владело ни одно из влиятельных изданий США, которые обычно первыми сообщают о таких диалогах.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в ответ на эту информацию заявил, что ему ничего не известно о звонке Трампа. Однако он признал, что может быть "не всегда осведомлен" о таких контактах.

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