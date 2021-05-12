Министр обороны заявляет, что в Украине будут отдавать предпочтение мерам, направленным на предотвращение эскалации военного конфликта с противником.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина не будет двигаться по пути тотальной милитаризации страны в целях обороны.

Читайте такжеВ Минобороны ожидают обострения ситуации на границе с РФ в любой моментКак передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал

во время выступления в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве, представляя основные положения Стратегии военной безопасности.

По его словам, Стратегия военной безопасности как документ стратегического планирования выдана взамен военной доктрины Украины. В ней предложен комплексный, всеобъемлющий подход к обороне страны.

«Комплексная оборона - это взаимосвязанный комплекс мер, основное содержание которых предусматривает пространственность (это превентивные действия и упорное сопротивление агрессору во всех доменах ведения боевых действий на суше, на море, в воздушном пространстве Украины, киберпространстве, навязывание воли в информационном пространстве), инклюзивность (это использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества, имеется в виду военного, политического, экономического, международно-правового, духовного, культурного и т.д.), многогранность (это применение всех форм и средств вооруженной борьбы с агрессором, в частности асимметричных и других действий для обороны Украины с соблюдением всех принципов и норм международного права)», - отметил Таран.

Министр обороны подчеркнул, что «предложенный в стратегии подход к обороне не ставит целью достижение военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства, так как это ведет к истощению экономики».

«Наоборот, приоритет отдается использованию не военных, превентивных, асимметричных, непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта», - пояснил Таран и добавил, что для выполнения оборонных задач предполагается широкое привлечение гражданских институтов государства и мощного движения сопротивления.

«В таких условиях всеобъемлющая оборона позволит нам обеспечить постоянную готовность государственных структур, сил обороны, потенциала всего народа к урегулированию кризисов, а также их согласованную совместную деятельность при отражении нападения и выживания нации», - резюмировал Таран.

Стратегия военной безопасности Украины

25 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года «О Стратегии военной безопасности Украины». Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне страны в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко