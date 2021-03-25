Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ № 121/2021 глава государства подписал 25 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого - обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Основные положения документа

Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины.

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Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, отпор и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, в сфере безопасности, гуманитарных и экономических мер.

Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирование боеспособных Вооруженных сил и способных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны.

Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

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Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности развития систем управления войсками и оружием, военно-морских возможностей, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружения и военной техники, совершенствования систем мобилизации, территориальной обороны Украины и сопротивления.

Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

Что этому предшествовало

20 января Кабинет министров одобрил проект указа президента по решению СНБО о Стратегии военной безопасности Украины.

Стратегия призвана заменить Военную доктрину и определяет цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства.

Стратегия военной безопасности предусматривает закрепление концепции всеобъемлющей обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Новый документ также учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и Российской Федерации.

Стратегия военной безопасности Украины является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

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Автор: Виктория Токарева