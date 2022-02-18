Украина, Польша и Великобритания официально начинают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами. Стороны договорились работать над более детальным документом. И, в принципе, хотелось бы посмотреть, что будет в конце этого процесса. Однако уже сейчас можно сказать, что это - очень позитивный шаг.

У нас уже есть положительные наработки в так называемом Люблинском треугольнике - Украина, Литва, Польша, в Ассоциированном трио - с Грузией и Молдовой, имеем мощное сотрудничество с Турцией... Для Украины все это важно, ведь все эти страны сочетаются общими интересами.

У российской власти - постоянная ностальгия по царским временам, Сталину и Советскому Союзу…

Некоторые участники этих союзников видят угрозу со стороны России, ее агрессивного курса на силовое изменение современного положения вещей. РФ хочет установить эксклюзивную сферу влияния. В том числе, например, на страны Балтии. Хочет влиять на политику Европы, и не просто влиять, а едва ли не командовать. У российской власти - постоянная ностальгия по временам Александра I, Николая I, Сталина, по Советскому союзу... Однако в 21 веке есть страны, которые не хотят этому подчиняться, а хотят сами делать выбор. Это - естественно.

По моему мнению, эти политические союзы будут устойчивыми и длительными, если под них будет подложено какое-то экономическое, индустриальное, военно-техническое сотрудничество. Как, в принципе, у нас уже есть с Турцией. Поэтому, считаю, что какие-то промышленные, индустриальные проекты, особенно в сфере разработки вооружений, могут быть интересны всем сторонам.

В основе наших региональных союзов должны быть совместные проекты

Например, есть такой союз, образованный в прошлом году - США-Австралия-Британия. В основе этого союза лежит совместное производство в Австралии атомных подводных лодок. Мне кажется, что в основе наших региональных союзов должны быть какие-то такие совместные проекты. И, учитывая ситуацию, желательно – в сфере совместного производства вооружений.

Уверен, что поле для деятельности в этом направлении есть. Не готов говорить предметно по конкретным направлениям, но у нас есть очень неплохие разработки в плане достаточно современных вооружений, в плане строительства, в том числе колесной техники. Дело лишь в том, что в них надо инвестировать.

Например, экономический смысл строить завод по изготовлению стрелкового оружия есть, когда есть возможность на союзные экспортные поставки. В сегодняшнем мире все это стоит недешево. И даже Соединенные Штаты в очень многих проектах предпочитают совместные разработки. Мы тоже можем подумать в этом направлении – возможно, построив совместными усилиями такой завод в Украине или Польше, чтобы он работал и обеспечивал все три страны каким-то видом вооружения. Это задача для украинской дипломатии.

Стоит быть открытыми к сотрудничеству между союзами

Кроме того, стоит быть открытыми к сотрудничеству не только внутри этих региональных союзов, но и к сотрудничеству между союзами. Например, у скандинавских стран есть интересное сотрудничество в рамках "Северного измерения", и серьезный компонент безопасности. Нам это может быть интересно.

В общем же, в региональных союзах у нас, мне кажется, большой потенциал. Поле деятельности довольно широкое. Главное - начинать и двигаться в этом направлении.

Олег Белоколос, председатель правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии "Сила и честь"