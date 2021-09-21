Создание нового военного союза США, Австралии и Великобритании – AUUKUS – это открытие второго фронта, направленного на противодействие росту влияния Китая. НАТО и новый союз будут существовать параллельно и пересекаться постольку-поскольку, разве что тем, что некоторые их участники будут состоять и в одном, и в другом союзе.

Президент США Джозеф Байден заявлял, что Китай для США – главный конкурент, а с конкурентами Штаты разговаривают очень жестко. Вот сейчас решается вопрос расширения AUUKUS – к нему хотят присоединиться Южная Корея, Вьетнам и Индия. Если это случится, то фактически Китай окажется в окружении, причем не только в военном плане. В военном – само собой, хотя с 7-миллионной армией Китая вряд ли кто-то решится вступить в прямую войну. А вот в экономическом плане для Китая это будет очень тяжело.

США делают из Австралии ядерную державу

Важно в этой истории то, что США делают из Австралии ядерную державу, причем завуалировано. Для начала американцы предложили Австралии субмарины с атомными энергетическими установками, и эти субмарины будут вооружены "Томагавками" и другими крылатыми ракетами. А на крылатую ракету есть стандартная головная часть – ядерная. Вопрос поставки головных частей и установки их на ракеты – это вопрос нескольких часов. Поэтому, когда Австралия получит такие субмарины и ракеты, ее можно будет записывать в клуб ядерных держав.

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Сделано это и для того, чтобы перебить французский многомиллиардный контракт с Австралией о поставках Канберре подводных лодок. Макрон всегда пытался быть большим начальником в Евросоюзе и все подсиживал фрау Меркель. Но теперь нанесен сокрушительный удар по экономике Франции, которая и так сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Потеря контракта на 56 миллиардов евро – это огромный удар. Плюс Швейцария отказалась от французских многоцелевых истребителей Rafale, что стало еще одним ударом по Франции.

Макрон пытался через внутренние займы заказать два атомных реактора для военно-морского флота Франции, чтобы хоть как-то спасти деньги и выкарабкаться. А тут потеря таких сумасшедших международных контрактов, да еще и накануне президентских выборов во Франции…

Таким образом, США и Великобритания Макрона ставят на место, чтобы он не вздумал прыгать выше головы. Если же он начнет угрожать выходом Франции из НАТО, то есть развалом Альянса, вряд ли это кого-то испугает. Ведь Франция не в первый раз уходит из НАТО: в 1966 году Шарль де Голль вывел страну из военного союза НАТО, но оставил в политическом, позже Саркози вернул Францию в военный союз.

Подписать документы – это полдела, но ведь на территории Франции нет ни одной базы НАТО, ни одного солдата НАТО. Потому выход Франции из Альянса или сохранение в нем особо на НАТО не повлияет, потому что базы находятся в других странах: Германии, Австрии, Польше, на Балканах, плюс контингент НАТО присутствует в странах Балтии.

Так что, создав такой военный союз как AUUKUS, американцы одним выстрелом убили двух зайцев: с одной стороны, они осадили Макрона, дав возможность Германии остаться во главе Евросоюза, с другой – они открыли второй фронт. И теперь мы можем говорить о перспективе холодной войны 2.0, на этот раз с Китаем.

Россию ни Штаты, ни Китай не рассматривают как союзника или партнера

Что касается России, то ее ни Штаты, ни Китай не рассматривают как союзника или партнера – они ее рассматривают исключительно как сырьевой придаток. И, судя по политике Москвы, в Кремле это понимают. Но Путин пытается сыграть в игру "А у меня золотая карта", то есть "кому я отдам свой голос, тот и будет сильнее; возьмите меня, и возьмите за дорого".

Однако вряд ли кто-то на это пойдет. Ведь у Китая есть такие союзники как Пакистан. Более того, своим союзником Китай может сделать и Афганистан, договорившись с талибами. Если Америка будет "выпендриваться", то они совместными усилиями могут устроить на Ближнем Востоке громаднейший шухер с помощью Талибана.

Так что мы наблюдаем начало новой холодной войны.

Кто будет управлять Украиной, тот будет контролировать весь Европейский континент

Что же касается Украины, то для нее создание нового военного союза – не столь страшная беда, поскольку наша страна на другом фронте. Украина – это та карта, которую пытаются разыграть на европейском театре: мы – ключевая страна в перетягивании каната Евросоюзом, Россией и США, ведь кто будет управлять Украиной, тот будет контролировать весь Европейский континент. Поэтому мы здесь, на своем фронте, и США нас ну никак не бросят. Если Штаты нас бросят, нас тут же подхватит Великобритания.

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Фактически AUUKUS – это англосакский союз, ведь, в принципе, США и Великобритания всегда были союзниками. Потому у нас вполне возможна совместная экспансия Британии и Штатов. А если они еще и подключат Австралию, которая по уровню ВВП входит в десятку крупнейших стран (это экономический монстр)... Если Австралия добавит в Украину свои инвестиции или компании, то мы можем получить "золотой дождь" в экономике, и для страны это будет серьезное подспорье и поддержка. Кстати, Австралия всегда воевала на Европейском континенте и всегда давала экспедиционный корпус для своих союзников.

Ряд СМИ уже окрестили AUUKUS "новым НАТО". Однако если уж называть AUUKUS так, то это – НАТО 2.0. Этот союз может быть интерпретирован как второе НАТО, но эти два альянса будут существовать параллельно, это два разных фронта борьбы. Один не исключает другой, и они будут действовать параллельно.

Макрон является инициатором развала НАТО

К слову, еще одна причина "наезда" на Францию состоит в том, что именно она, а точнее Макрон, является инициатором развала НАТО и создания Объединенных сил безопасности в Европе. Поэтому по нему и ударили.

Впрочем, Европа – это бюрократический монстр. Например, европейские страны уже пять лет не могут прийти к единому стандарту розеток в Европе, и для них это огромная проблема. Кроме того, Германия и Франция договариваются о создании совместного истребителя шестого поколения, и они запланировали его выпуск на… 2070 год! Даже при современных технологиях они понимают, что раньше совместный истребитель им не склепать. А после такого удара по Франции все разговоры о создании Объединенных сил безопасности в Европе могут остаться просто словами.

Соответственно, НАТО останется единственным гарантом безопасности всего Евросоюза.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт