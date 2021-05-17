Подписанный меморандум предусматривает усиленное сотрудничество трех стран на пути к будущему членству в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подписали меморандума о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции (Ассоциированное трио).

Читайте такжеКулеба о действиях РФ на границе с Украиной: "отвод войск без отвода войск"Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Киеве и транслировалась в режиме онлайн на странице МИД Украины в Facebook.

Кулеба отметил, что подписанный документ создает Ассоциированное трио.

"Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран по вопросам европейской интеграции. Это новая инициатива, и она очень своевременная, и это решение очень своевременное, которое поможет трем нашим странам более эффективно двигаться вместе вперед по пути европейской интеграции", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с Евросоюзом.

"Мы все сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации, и мы, конечно, хотели бы стать членами Европейского Союза в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться к пути европейской интеграции", - добавил Кулеба.

Он отметил, что Ассоциированное трио предусматривает три основных элемента: структурирование консультаций по евроинтеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координация позиции в рамках "Восточного партнерства".

Кулеба отметил, что подписание меморандума свидетельствует об общей повестке дня в движении в Евросоюз и о намерении воплотить в жизнь европейскую перспективу трех стран и реализовать амбиции членства.

В частности, Украина, Молдова и Грузия будут работать в сфере секторального сотрудничества и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

"Мы сегодня согласились, что это будет основным акцентом в работе нашего Ассоциированного трио", - сказал Кулеба.

Он заявил, что, учитывая серьезные вызовы в сфере безопасности, перед которыми стоят три страны, сегодня по сути было согласовано развитие направления по вопросам безопасности в совместной работе с целью поддержания стабильности в регионе.

"Ассоциированное трио должно сыграть важную роль для того, чтобы подготовить следующую встречу "Восточного партнерства". Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели очень амбициозны и очень важны для нашего движения в направлении Евросоюза, и мы считаем, что мы должны углублять отношения с ЕС. Мы должны пересмотреть все наши отношения и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намерения будут основным интересом в работе всех наших партнеров", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Ассоциированное трио является сигналом, что нет альтернативы евроинтеграции для Украины, Грузии и Молдовы.

"И нет альтернативы и для Европы, потому что она должна воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - подытожил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко