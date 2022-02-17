Полный текст совместного заявления трех глав МИД вскоре появится на официальных сайтах министерств.

Украина, Польша и Великобритания официально создают трехсторонний формат сотрудничества по укреплению безопасности и развитию торговли между государствами.

Об этом объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с британской коллегой Элизабет Трасс в Киеве.

"Имеем честь сообщить о начале Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Уже вскоре на наших официальных сайтах внешнеполитических ведомств появится соответствующее совместное заявление трех министров иностранных дел", - сказал Кулеба.

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