Больше торговли, крепче дружба: что сулит Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

После долгих лет переговоров Украина и Турция, наконец, подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Уже сегодня турецкий рынок является одним из важнейших для отечественных товаров, а при условии грамотной реализации договора украинская экономика сможет существенно нарастить свой экспорт и ускорить развитие.

Большая сделка

Турция в последние годы стала не только одним из главных политических партнёров Украины в черноморском регионе, но и важным рынком для отечественных товаров. В 2021 году товарооборот между нашими странами вырос на 52 процента и составил рекордные 7,38 млрд долларов. При этом имеющая положительный торговый баланс Украина экспортировала в Турцию товаров на 4,14 миллиарда долларов, а впереди по этому показателю только Китай и Польша.

Несмотря на такое тесное сотрудничество, страны более двенадцати лет безуспешно пытались заключить Соглашение о зоне свободной торговли. Объяснялось это желанием Турции либерализировать взаимную торговлю исключительно для промышленных товаров.

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При этом турецкий рынок имеет один из самых высоких в мире уровней таможенной защиты. Так, для украинских товаров ставка ввозной пошлины в эту страну составляет в среднем 28,9 процента, а для некоторых аграрных товаров – 200 процентов и выше. Для турецких товаров в Украине этот показатель в среднем составляет 5 процентов.

Однако на этой неделе стороны всё-таки пришли к компромиссу, и в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев правительства двух стран подписали это важное соглашение. Приезд лидера Турции в нашу страну стал знаком поддержки Украины в нынешние непростые дни эскалации военной угрозы со стороны агрессивной путинской России.

Сразу после торжественной церемонии подписания документа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона свободной торговли между двумя странами станет дополнительным фактором для роста отечественной экономики.

"Даже до подписания соглашения наша взаимная торговля за прошлый год установила рекорд и выросла до 7 млрд долларов, более чем на половину. Это доказательство, что наша цель, наша договоренность, стремление президентов обеих стран – 10 млрд долларов – более чем реальна, а соглашение о свободной торговле поможет добиться ее быстрее, чем мы ожидали", - сказал он.

С начала следующего года, когда договор вступит в силу, Украина, как считают экономические эксперты, сможет ежегодно прибавлять к своему валовому внутреннему продукту по 2,2 процента ежегодно.

Не металлом и зерном едиными

По словам министра экономики Юлии Свириденко, на сегодня около 70 процентов украинского экспорта в Турцию составляют зерновые и металлы. А после запуска зоны свободной торговли отечественные товаропроизводители, получив льготные условия, смогут существенно расширить этот ассортимент.

"Основа соглашения – это обнуление Турцией пошлин на 10 137 товарных позиций, это 95 процентов от общего количества товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. На сегодня Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров. Мы ввозим в Турцию 1100 позиций, а благодаря подписанию этого соглашения мы их расширяем", - заявила она.

При этом она отметила, что фактический уровень доступа украинских товаров на рынки Турции будет значительно больше, чем следует из текста соглашения.

"В соглашении зафиксировано, что у нас режим свободной торговли не распространяется на зерновые, но экспорт зерновых у нас составил почти 1 миллиард долларов в прошлом календарном году, и фактически украинское зерно попадало и будет попадать на рынок Турции без пошлины, со ставкой ноль. Поскольку вопросы зерновых мы вынесли за рамки соглашения, это дало нам возможность получить уступки в отношении других товарных позиций и значительно расширить открытие рынка для украинских товаров", - заявила она.

При этом Украина оставляет за собой право применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция открывает внутренний рынок для украинского металла, ещё по 130 товарным позициям пошлины будут частично уменьшены, что дает преимущества по сравнению с российским металлом. А для 167 товаров металлургии Украина получит дополнительные квоты.

"То есть, мы будем иметь возможность экспортировать еще больше, чем мы экспортируем сегодня", - добавила она.

Компромиссы сторон

Подписав это соглашение, Украина сохранила действие пошлины на ввоз бывших в употреблении автомобилей, а также установит переходные периоды от трех до пяти лет на ввоз турецких транспортных средств и продукции легкой промышленности.

Поскольку легкая промышленность Турции имеет особенно сильные позиции, украинское государство окажет поддержку отечественным представителям легпрома, чтобы они имели возможность повысить свою конкурентоспособность. Речь идёт о доступных кредитах на модернизацию оборудования, а в категории спецодежды украинские производители будут надежно защищены и мотивированы законодательством о локализации.

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Также Украина оставила за собой право во время переходного периода стимулировать развитие отечественной мукомольной отрасли с помощью доступных кредитов. Украинские представители судо-, машино- и авиастроения могут рассчитывать на кредитование и долгий лизинг под 5 процентов годовых.

Кроме того, предполагается стимуляция нашего рынка тепличного овощеводства путём заключения долгосрочных договоров на поставки газа и предоставления кредитов для перехода производств на биотопливо.

Турция гарантирует доступ к своему рынку услуг для украинских компаний и не применение дискриминационных мер. В транспортной отрасли предполагается снятие ограничений для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в том числе на въезд пустого транспорта. Кроме того, в соглашении есть правовые гарантии Турции не применять дополнительные пошлины и разграничивать товаропоток, который идёт на её внутренний рынок и последующий реэкспорт.

В то же время соглашение не предусматривает открытия рынка публичных закупок, поэтому условия по локализации Украиной могут применяться к любым категориям турецких товаров.

Стороны договорились, что если открытие рынков будет наносить непоправимый ущерб экономикам, то они сохраняют за собой право возобновить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер. Также Украина и Турция договариваются не позднее чем через два года пересмотреть условия соглашения и при необходимости дальше либерализовать торговлю.

Возможные риски

Вместе с тем нужно отметить, что незадолго до подписания соглашения Федерация работодателей Украины поделилась результатами опроса отечественных производителей. Он показал, что большинство украинских предприятий пока не рассматривают Турцию как потенциальный рынок сбыта своей продукции, поскольку считают себя неконкурентоспособными по отношению к турецким производителям, у которых есть прочная поддержка со стороны правительства в виде налоговых льгот, государственных дотаций, компенсаций расходов, либерализации импортных ставок на импорт сырья, оборудования и материалов, необходимых для производства товаров с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных товаров.

"Почти все представители отраслей промышленности отметили, что турецкий импорт имеет тенденцию роста и несет угрозу национальному товаропроизводителю. Как следствие, украинские производители настаивают на сохранении импортной пошлины на чувствительные товарные группы (автомобили, компрессорные станции, химические удобрения, стекло, продукцию легкой промышленности) и применении дополнительной пошлины на те группы товаров, где она отсутствует или ее размер недостаточен (бытовая техника, трансформаторы, кабельная продукция", - сообщила федерация.

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В связи с этим представители промышленности предлагают Кабинету министров подписать с Турцией ряд других совместных документов. Речь идёт о соглашении об инвестиционном сотрудничестве, кооперации и реализации ряда проектов по развитию и модернизации в Украине производственных объектов и инфраструктуры на основе совместного предпринимательства с турецкими партнерами.

Без этого, уверены в ФРУ, даже взаимовыгодные и взаимоприемлемые взаимные уступки "съедят" эффект от создания зоны свободной торговли в среднесрочной перспективе для Украины.

"Если учесть динамичное наращивание Турцией производственно-экспортного потенциала в течение последних лет, вскоре турецкая торговая экспансия с лихвой перекроет все гипотетические достижения для Украины от свободной торговли с Турецкой Республикой", - отметили в федерации.

Бояться – поздно

Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан не разделяет эти опасения.

Как сказала она агентству УНИАН, украинская экономика и так сегодня является очень открытой по сравнению с большинством стран. Поэтому дальнейшая либерализация торговли с нашими партнерами вряд ли может сильно изменить отечественный рынок.

"Весь импорт, который хотел зайти, уже преимущественно здесь. В то же время мы создаем институционные рамки сотрудничества, что позволяет развиваться в дальнейшем. На уровне колебаний валюты (турецкой лиры – УНИАН), когда она дешевеет почти на половину, или удвоения мировых цен на продовольственные товары - пять процентов таможенной защиты не играют существенного значения для развития долгосрочных отношений. В то же время, в Турции снимаются более высокие барьеры", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что сам факт подписания такого соглашения для нашей страны очень положительный, учитывая роль Турции.

"Хорошо, что наконец его подписываем, потому что Турция один из наших крупнейших торговых партнеров, с которым у нас нет соглашения о свободной торговле. А такие сделки стимулируют и упрощают развитие торговли. Также положительная новость в том, что соглашение касается всех товаров, а не только промышленности, как сначала хотела Турция. Торговля агропромышленной продукцией для Украины очень важна, а рынок Турции в сфере продукции АПК достаточно закрыт", - сказала она.

Соглашение также положительно оценили представители национальной портовой отрасли, которые считают, что благодаря этому перевалка грузов в речных портах Украины может возрасти на 1 млн тонн в течение следующих пяти лет, а перевозка судами класса "река-море" – удвоится.

Как отметил соучредитель "Речного Форума" Игорь Гошовский, уже сегодня более 80 процентов перевалки в речных портах Украины судами класса "река-море" составляют отправляемые в Турцию грузы или происходят из страны полумесяца.

"В отдельных (украинских) портах турецкая перевалка составляет все 100 процентов. Эксперты прогнозируют, что после подписания Соглашения о зоне свободной торговли стремительно вырастет торговля металлом, зерном, минудобрениями и стройматериалами. То есть, как раз теми товарами, которые уже сегодня успешно переваливаются нашими речными портами", - отметил он.

В общем, на сегодня подписанное соглашение, хоть и несёт определенные риски для некоторых отраслей отечественной промышленности, но открывает значительные возможности. Более того, Украина оставила за собой право в переходный период поддержать ряд секторов отечественной экономики. Осталось лишь внедрить указанные меры стимулирования на практике.

Не будем забывать и о политическом и гуманитарном аспекте усиления экономического взаимодействия между Украиной и Турцией. Два соседа, которых разделяет лишь Черное море, могут в результате дополнить и поддержать друг друга в современном непростом и нестабильном мире.

Дмитрий Шварц