В случае конфискации груза Украина готова вести переговоры с Бейрутом относительно условий его передачи Ливану.

Прокуратура Ливана задержала сирийское судно "Лаодикея", которое перевозило украденное россиянами украинское зерно.

Как сообщает Lebanese Broadcasting Corporation (LBCI), Посольство Украины в Ливане добилось задержании корабля на 72 часа.

Прокуратура приняла соответствующее решение, ведется расследование.

Ранее Reuters сообщало, что, по информации посольства Украины в Бейруте, суд в Украине вынес постановление об аресте сирийского судна и груза на нем после расследования.

В заявлении для агентства посольство добавило, что в случае конфискации груза корабля Украина готова вести переговоры с Бейрутом относительно условий его передачи Ливану.

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб в комментарии BBC сообщил, что Ливан получил предупреждения от ряда западных стран после прибытия "Лаодикеи" в порт Триполи с 5000 тоннами ячменя и 5000 тоннами муки на борту.

Груз, как предполагается, был вывезены с украинских складов на захваченных россиянами территориях.

По словам министра, соответствующие органы Ливана в настоящее время осматривают судно.

Как писал УНИАН, ранее посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах этого сирийского судна.

Посольство России в Ливане заявило, что якобы обвинения в краже зерна были "ложными и безосновательными".

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