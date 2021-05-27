Судья решила закрыть производство в связи с "отсутствием" в действиях Александра Тупицкого состава административного правонарушения.

Суд закрыл административное производство о недекларировании Александром Тупицким участка в оккупированном Крыму и конфликте интересов при голосовании за решение Конституционного суда об отмене е-декларирования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Голосеевского райсуда Киева Александра Колдина.

"Производство... закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - отметила судья.

Соответствующее административное производство было открыто по ч.4 ст. 172-6 и ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

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Производство касалось наличия у Тупицкого конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КС о е-декларировании и недекларирование им земельного участка в Автономной Республике Крым.

Что предшествовало

27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Позже стало известно, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Россией Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

В феврале председатель Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков составил два административных протокола на Тупицкого.

Президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указ президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.

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Автор: Антонина Доломанжи