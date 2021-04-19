В Офисе президента отмечают, что своими последними действиями РФ пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире.

Стягиванием своих войск к границам Украины Россия, в частности, пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале "РБК-Украина".

"Мы видим откровенные попытки с помощью различных форм давления добиться от Украины признания будто "миром" той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - сказал Подоляк.

Читайте также"Уже не 2014 год": Кулеба уверяет в готовности Украины к любой агрессии КремляПо его словам, своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире. Однако суть ее политики остается неизменной, уверен собеседник.

"Какие на самом деле планы Кремля - лучше всего знают в Кремле, а не где-то еще. За последние недели ситуация остается одинаково напряженной. Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - отметил Подоляк.

Стягивание войск РФ к границе Украины

Главные новости Украины и мира на утро 19 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова