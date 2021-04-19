Стягиванием своих войск к границам Украины Россия, в частности, пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале "РБК-Украина".
"Мы видим откровенные попытки с помощью различных форм давления добиться от Украины признания будто "миром" той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - сказал Подоляк.
Читайте также"Уже не 2014 год": Кулеба уверяет в готовности Украины к любой агрессии КремляПо его словам, своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире. Однако суть ее политики остается неизменной, уверен собеседник.
"Какие на самом деле планы Кремля - лучше всего знают в Кремле, а не где-то еще. За последние недели ситуация остается одинаково напряженной. Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - отметил Подоляк.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ.
- Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.
Главные новости Украины и мира на утро 19 апреля
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