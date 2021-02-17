Депутаты просят вернуть ему звание Героя Украины.

Депутаты Львовского областного совета накануне приняли обращение к президенту и Верховной Раде с призывом вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте облсовета.

Депутаты назвали решение Донецкого окружного админсуда за 2010 год, который отменил звание Бандере, заполитизированным.

Читайте такжеВандализм с памятником Бандеры во Львове попал на видео

"Обращаем внимание, что в ХХ веке Украина находилась под оккупацией различных тоталитарных систем. На борьбу с этими системами стали настоящие Герои Украины, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимость Украины. Признание этого огромного геройского поступка и заслуг, связанных с восстановлением, становлением и развитием независимой Украины, и является восстановлением исторической справедливости", - отмечается в обращении.

Львовские депутаты просят Зеленского и Раду внести изменения в законы, чтобы позволить присвоение звания Героя Украины лицам без гражданства, а также вернуть Бандере эту награду.

Отметим, недавно во Львове вандалы повредили памятник Бандере, расположенный в центре города. Впоследствии злоумышленников установили и задержали.

Кроме того, на днях Окружной административный суд столицы отменил решение Киевского городского совета, которым Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован