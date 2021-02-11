Решение о возвращении прежнего названия проспекту Бандеры принял Окружной админсуд Киева.

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок".

«Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 грн за непредоставление данных для судебной экспертизы», - написал Долинский.

Также, по данным Долинского, суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко.

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Автор: Денис Прядко