Председатель ВР будет инициировать такие санкции на СНБО.

Председатель ВРУ Руслан Стефанчук выступил за применение персональных санкций против каждого депутата российской Госдумы, который проголосовал за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после мероприятий, которые были приурочены ко Дню единения.

Комментируя обращение Госдумы к президенту РФ о признании "ЛДНР", он сказал:

"Это не просто какой-то акт эскалации, а это продолжение акта агрессии в отношении Украины".

Стефанчук подчеркнул, что весь мир и Украина должны отвечать адекватно.

По его словам, одним из таких ответов могло бы стать наложение санкций на каждого депутата Государственной Думы, который проголосовал за это решение.

"Это будет справедливо, это будет адекватно", - отметил он.

Стефанчук сообщил, что как член Совета национальной безопасности и обороны будет такое решение предлагать для принятия на СНБО.

В то же время он отметил, что необходимо обращение и к другим парламентам мира по применению персональных санкций к каждому из депутатов российской Госдумы, которые голосовали за это решение.

При этом Стефанчук добавил, что пока это на уровне идеи и необходимы еще консультации. Он добавил, что решения будут обсуждаться с МИД Украины, чтобы они были "взвешенные и профессиональные, а не просто какие-то там истеричные и непонятные".

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко считает, что указанное решение Госдумы – "это шаг на эскалацию, это точно не шаг на уменьшение напряжения".

Он добавил, что такое решение направлено "точно не на выполнение Минских соглашений, а скорее как демонстрация своего отношения к Минским соглашениям". Он напомнил мнение Отто фон Бисмарка, которое еще "не все до сих пор осознали в Украине", что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны.

На вопрос, может ли президент России Владимир Путин принять решение о признании ОРДЛО, Корниенко ответил:

"Путина не можем понимать ни я, ни Руслан Алексеевич (речь идет о председателе ВРУ Руслане Стефанчуке – УНИАН) при всех наших телепатических способностях, которые за работу в ВР созданы".

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

В январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

15 февраля Госдума РФ поддержала это обращение и направила его к Путину.

В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "ЛДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

В то же время Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

ВР призвала международные организации не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями РФ на временно оккупированных территориях Украины, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

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