15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

В Европейском Союзе осуждают обращение Государственной думы Российской Федерации к президенту Владимиру Путину с просьбой признать российские оккупационные администрации "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе как "независимые государства".

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Twitter.

"ЕС решительно осуждает решение Государственной Думы России передать обращение президенту Путину, чтобы признать неконтролируемые правительством Украины районы Донецкой и Луганской области как независимые образования. Это признание будет четким нарушением Минских соглашений", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что поддержка и преданность Евросоюзом независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается непоколебимой.

"Мы настойчиво призываем Россию выполнять ее обязательства и добросовестно взаимодействовать в рамках" нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", - заявил Боррель.

Возможное признание "ЛДНР" Путиным

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР"и " ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

В обращении отмечается, что так называемые "власти" незаконных образований являются оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.