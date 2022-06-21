Президент подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом Зеленский сообщил в Instagram.

"Подписан. Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главный смысл прост, но чрезвычайно важен. Это обязательство защищать женщин от насилия и различных форм дискриминации", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности.

"Для нас жизнь и здоровье человека – высшая ценность", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада 259 голосами поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. "Против" проголосовали только 8 парламентариев.

Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, однако из-за спекуляций политиков вокруг ее положений не могла ратифицировать на протяжении более 10 лет.

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