В отставку могут отправить глав Минстратегпрома, Минсоцполитики и Минобороны.

Осенью Рада может отправить в отставку сразу троих министров - кадровые изменения в Кабмине ранее допустили в провластной "Слуге народа".

По словам нардепа от правящей партии Юрия Камельчука, речь идет о вице-премьере, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Олеге Уруском, главах Минобороны и Минсоцполитики Андрее Таране и Марине Лазебной. Об этом Камельчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Сказать точно, будут ли отставки, Камельчук не смог, пояснив, что пока еще нет соответствующего представления премьера. "Заседание фракции может состояться в любой момент после 6 сентября", - уточнил депутат.

По его словам, к вышеуказанным министрам есть определенные претензии.

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"Претензии во фракции по Урускому - мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета. Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского. По Лазебной и Тарану - другие причины. У Тарана - личные конфликты с коллегами в военной сфере. По Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя, в частности, горячий вопрос - субсидии", - сказал Камельчук.

Ранее глава "Слуги народа" прокомментировал возможность отставки Кличко с должности председателя КГГА.

Автор: Юрий Годован