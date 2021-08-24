В частности, речь пойдет о завершении земельной реформы и изменениях в Конституцию по децентрализации.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о планах парламента на осень. А также допустил возможніе кадровые изменения в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам. Отвечая на вопрос о законодательных планах парламента на осень, депутат отметил, что на эту тему состоялось уже несколько совещаний, а завтра состоится "серьезное совещание в Верховной Раде". "Возможно, до отъезда президента будет совещание с президентом", - добавил он.

Корниенко отметил, что у депутатов есть "пакет долгов", в частности, по вопросам деолигархизации и "ресурсный" законопроект №5600.

"И есть пакет по корпоративному управлению... Есть НАБУ, второе чтение, есть по приватизации 5 законов - часть первое, часть - второе чтение. Есть еще законопроекты, которые связаны с пакетом МВФ, дополнительные, связанные с реформированием банковской сферы и независимостью Национального банка. И конечно, есть разные социальные инициативы", - рассказал Корниенко.

Он добавил, что есть и системные реформы, которые необходимо запускать на следующей сессии. В частности, речь идет о пенсионной реформе.

"Надо работать над завершением земельной реформы: мы должны принять закон о возмещении процентов - для того, чтобы фермеры могли брать кредиты на покупку земли. И конечно, это и различные социальные инициативы, и бюджетный процесс", - сказал парламентарий.

Кроме того, Корниенко напомнил, что ранее уже анонсировалось внесение законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации.

"И конечно, актуальные вопросы, которые связаны с государственной властью, с государственной политикой, такие как реформирование системы управления городом Киевом, что тоже обсуждается", - подытожил Корниенко.

Читайте также"Серьезное противоречие": в СН заговорили об изменениях в законодательство по управлению Киевом

Кроме того, Корниенко не исключает кадровых изменений в правительстве осенью. "Кадровые изменения (осенью - УНИАН) - будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие-то со стороны президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что кадровые вопросы не требуют отдельного внесения в повестку дня парламента.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская