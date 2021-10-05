Президент Украины убежден, что их встреча усилит дружбу и взаимовыгодное партнерство между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем заявлении по результатам встречи с Герцогом.

"В ходе переговоров мы обсудили отдельные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также опасные вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной в связи с продолжающейся войной на Донбассе и временной оккупацией российской агрессией украинского полуострова Крым", – отметил он.

По словам Зеленского, отдельное внимание во время переговоров лидеры Украины и Израиля уделили чествованию памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Читайте такжеДанилов рассказал, когда ждать нового заседания СНБО

Президент подчеркнул, что благодарен Герцогу, а также другим делегациям, которые будут прибывать в эти дни в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой трагедии.

Глава государства отметил, что вместе они подчеркнули важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях для неповторения таких преступлений, как Холокост и Голодомор 1932-1933 годов.

"Я убежден, что наша встреча усилит взаимовыгодное партнерство между Украиной и Израилем, укрепит наше взаимопонимание и самое главное – нашу большую дружбу", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Израиля Ицхак Герцог находится в Украине с государственным визитом.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи