Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили новое присутствие сил специального назначения в Украине.

Канада перебросила в Украину элитную группу спецназа (CSOR) на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье и отношениями между НАТО и Россией.

Об этом сообщает Global News со ссылкой на источники.

Присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

По словам источников, задача подразделения состоит также в помощи эвакуации канадских дипломатов на случай вторжения.

Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие сил специального назначения в Украине в комментарии журналистам, за исключением того, что эти спецназовцы принимали участие в более широкой помощи Канады.

Как отметила пресс-секретарь командования Эмбер Бино, канадские подразделения проводят учения, а также "делятся опытом" с украинскими коллегами с 2020 года. Хотя изданию сообщили о новой отправке силовиков.

Читайте такжеЛюбая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену: канцлер Германии пригрозил РФГлава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Киев поддержала поддержку Оттавой суверенитета Украины: "Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе".

"Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", - заявляла она.

Канада последовательно поддерживает Киев в ее отношениях с Россией с момента оккупации РФ Крыма и Донбасса. С 2014 года страна выделила 750 миллионов долларов поддержки, включая военное оборудование и отправку войск в полгода на обучение украинских силовиков.

Что предшествовало

На фоне возможного нападения России Москва эвакуирует своих дипломатов из Украины, пишет NYT. Одновременно Лондон отправит Украине некоторое оружие для самозащиты от российской агрессии.

Александр Лукашенко 17 января анонсировал масштабные военные учения с Россией на границе с Украиной в феврале. Именно тогда, по данным разведок, РФ может попытаться вторгнуться.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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