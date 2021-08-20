В состав делегации вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник министра по международным делам в министерстве энергетики Эндрю Лайт.

Президентскую делегацию США для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова возглавила министр энергетики Дженнифер Гренхольм.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации с целью посещения в Киеве саммита Крымской платформы и мероприятий по случаю 30-летия независимости Украины 23-24 августа", – говорится в заявлении.

В частности, возглавит делегацию министр по вопросам энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Читайте такжеПрезидент Польши посетит Украину 23-24 августаВ делегацию вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник министра по международным делам в министерстве энергетики Эндрю Лайт.

Кто будет представлять США на Крымской платформе

Как сообщал УНИАН, в офисе президента Украины сегодня заявили, что Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя, который приедет в Киев на саммит "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Ранее речь шла о том, что президент Джо Байден не приедет в Украину, но США будут представлены на саммите Крымской платформы личным посланником Байдена, министром транспорта Питером Буттіджеджом.

Учредительный саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Виталий Саенко