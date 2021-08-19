Президент считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика, пока не будет деоккупации украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициатива "Крымская платформа" будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и безопасности.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в интервью украинским журналистам из Крыма.

По словам главы государства, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности будут подниматься вопросы милитаризации полуострова в целом.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности, природной, экологической, туристической, любой", – отметил президент.

"Что можно сделать? Надо каждый день бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", – добавил он.

Зеленский отметил, что на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент отметил важность участия представителей других государств в открытии Крымской платформы. В то же время, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно. "Сегодня Крымская платформа – это первый единственная институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы", – сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика, пока не будет деоккупации украинских территорий. "В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то за рубежом. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционная политика действенна", - подчеркнул глава государства.

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Инициатива "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.

Автор: Денис Прядко