Соединенные Штаты Америки на инаугурационном саммите "Крымской платформы", который 23 августа состоится в Киеве, представит стратегически важный представитель.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники в правительстве.
"От США на "Крымской платформе" будет стратегически важный представитель. Американская делегация будет иметь статус президентской. Запланированы переговоры специального представителя президента США в Украине приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы Украинского государства в США", - сообщили источники.
Кто будет представлять США на Крымской платформе
Ранее речь шла о том, что президент Джо Байден не приедет в Украину, но США будут представлены на саммите "Крымской платформы" личным посланником Байдена, министром транспорта Питером Буттиджичем.
Однако в Офисе президента Украины сегодня заявили, что Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя.
Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.