Американская делегация будет иметь статус президентской, сообщили источники в правительстве.

Соединенные Штаты Америки на инаугурационном саммите "Крымской платформы", который 23 августа состоится в Киеве, представит стратегически важный представитель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники в правительстве.

"От США на "Крымской платформе" будет стратегически важный представитель. Американская делегация будет иметь статус президентской. Запланированы переговоры специального представителя президента США в Украине приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы Украинского государства в США", - сообщили источники.

Кто будет представлять США на Крымской платформе

Ранее речь шла о том, что президент Джо Байден не приедет в Украину, но США будут представлены на саммите "Крымской платформы" личным посланником Байдена, министром транспорта Питером Буттиджичем.

Однако в Офисе президента Украины сегодня заявили, что Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Виталий Саенко