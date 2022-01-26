По данным разведок, Россия может второй раз вторгнуться в Украину уже зимой.

В США предполагают, что Россия попытается вторгнуться на территорию Украины еще до середины февраля. Ранее в украинском МО датой наступления называли 20 февраля.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман в разговоре с президентом Эстонии (2016-2021 гг.) Керсти Кальюлайд в рамках онлайн-дискуссии YES.

При этом она уточнила, что об истинных намерениях Путина не знает, вероятно, даже его близкое окружение.

"Мы видим признаки того, что он (Путин – УНИАН) может использовать силы сейчас, или, может, в середине февраля. И мы все знаем, что церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. Предполагается, что президент Путин будет присутствовать там. И Си Цзиньпин просил, видимо, чтобы в это время не осуществлялись атаки против Украины", – сказала Шерман.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что у России "нет оборонной причины, чтобы сосредотачивать такую военную мощь" вдоль границы Украины.

Шерман напомнила России о ее первом наступлении на Украину.

"В 2014 году именно Россия захватила часть Украины, забрала Крым. Россия и дальше разжигает войну в Украине. 14 тысяч жизней эта война уже унесла. Исчезли, разрушились города. Из-за российских действий почти 3 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи", - сказала Шерман.

Политик добавила, что сейчас речь идет не только о рисках для Украины, но и о рисках для всего мира.

"Одна страна не может менять границы другой силой, не может диктовать внешнюю политику этой стране или запрещать куда-то идти, во что-то вступать", - подчеркнула заместитель Блинкена.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснил разницу между заявлениями о вероятном вторжении РФ США и Украины тем, что Киев концентрирует внимание на любой сценарий наступления России. Тогда как США, утверждает министр, подчеркивают вероятность военного вторжения в Украину.

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