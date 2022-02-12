Небольшое количество чиновников может остаться в Киеве, но подавляющее большинство американцев в посольстве будет вывезено из страны или перемещено на крайний запад Украины.

США собираются эвакуировать свое посольство в Киеве, из-за предупреждения о росте вероятности российского вторжения в Украину.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, Госдепартамент планирует объявить утром в субботу, 12 февраля, что практически все американские сотрудники киевского посольства будут вынуждены покинуть Украину.

Небольшое количество чиновников может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут вывезены из страны или перемещены на крайний запад Украины, ближе к польской границе, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

В Госдепартаменте не прокомментировали эту информацию, отмечает AP.

Как сообщал УНИАН, в январе Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза. Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Байден сказал другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое может произойти в ближайшие несколько дней.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

Также Салливан объяснил, как может выглядеть российское нападение на Украину. По его словам, российская атака может начаться в любой день и, вероятно, "начнется с воздушного нападения и ракетных обстрелов. Дальнейшее наземное вторжение, очевидно, будет предусматривать наступление массированных сил. Также возможно быстрое продвижение на Киев".

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