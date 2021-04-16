В частности, в этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных $150 млн помощи в сфере безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена усиливает поддержку Украины в сфере безопасности.

Читайте такжеГлава дипломатии ЕС и госсекретарь США обсудили ситуацию на границе УкраиныКак сообщает посольство США, об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала в Яворовском боевом учебном центре во время церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы "Ильине" в ОТГ "Рейвен" в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина "(JMTG-U).

Она отметила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на $2 млрд, что "охватывает широкий спектр мер по преобразованию украинской армии в дееспособную и эффективную силу, которой она является сегодня".

"Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку", - отметила Квин.

В частности, в марте Министерство обороны США определило новый пакет помощи Украине в области безопасности на $125 млн, который предусматривает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

Также в этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных $150 млн помощи в сфере безопасности.

Поддержка Украины со стороны США

Сегодня, 16 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры предоставят Украине конкретную военно-техническую помощь, в частности оружие, в случае масштабных боевых действий со стороны Российской Федерации, которая стягивает военные силы к границе Украины.

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Автор: Виталий Саенко