По словам заместителя главы ОП, Киеву также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.

Для Украины чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты Америки присоединились к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе в нормандском и минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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При этом, по ее словам, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия. «Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», - сказала Свириденко.

Она отметила, что Киеву также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.

«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», - подчеркнула заместитель руководителя Офиса президента.

Свириденко также отметила, что наше государство было бы благодарным, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Заместитель руководителя Офиса президента добавила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно строительства «Северного потока - 2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту», - сказала Свириденко.

Также она отметила заинтересованность Украины в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с США. «Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии», - отметила Свириденко.

В дискуссии приняли участие член Палаты представителей от Демократической партии США и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе Марси Каптур, член Палаты представителей от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик, президент и генеральный директор Американско-российского фонда Селеста Валандер, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. Модерировал дискуссию бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Минские соглашения: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал ввод санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

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Автор: УНИАН