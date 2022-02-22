Есть хорошая новость – все стало явным, подчеркнул экс-посол Украины в США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, подписав указ, в котором говорится о вводе войск на захваченную часть Донбасса, объявил Украине войну.

Хорошая новость заключается в том, что все стало явным, рассказал бывший посол украинского государства в США Валерий Чалый в эфире канала "Украина 24".

"Россия приняла решение ввести в Украину войска. Это указ Путина, и в указе значится, что это будут "миротворческие силы" России, но только России... это – объявление войны. И, в принципе, хорошая новость в том, что все стало явным...", – отметил собеседник.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин во время телеобращения заявил, что Россия решила признать независимость "ЛДНР" и подписал соответствующие указы.

Позже документы, в которых говорилось о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", были опубликованы. В одном из пунктов говорилось, что РФ введет на часть Донбасса военных якобы с "миротворческой миссией".

Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза ООН.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона считает последние действия России нарушением своего суверенитета. Глава государства подчеркнул, что в мире продолжат признавать Украину в ее прежних границах.

Во время заседания Совбеза ООН ряд стран осудили признание Россией "ЛДНР". Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд сказала, что Путин "разорвал в клочья Минские соглашения" по Донбассу. По ее словам, размещение на Донбассе российских "миротворцев" является нонсенсом.

Агрессия России против Украины и угроза вторжения – короткая справка УНИАН

Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а затем поддержала боевиков, которые на части востока Украины создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса ворвались российские войска.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские договоренности. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что противостояние "внутриукраинское".

Осенью 2021 года РФ обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военнослужащих и техники, в Украине и на Западе не раз говорили, что возможно вторжение.

В середине февраля текущего года на Донбассе обострилась ситуация, боевики обстреливали населенные пункты, а обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону. Потом в "ЛДНР" была объявлена массовая эвакуация населения в Россию и "мобилизация".

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