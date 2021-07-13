Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что уходит с должности в связи с заявлением об отставке Арсена Авакова.
Об этом Шкиряк сообщил в Facebook.
"7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым", - отметил советник.
По его словам, "это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена".
"В конце концов, всему свое время, и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром", - заявил Шкиряк.
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Отставка Авакова - что известно
Сегодня, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке.
Заявление размещено на сайте МВД.
"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" - говорится в заявлении.
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