Шкиряк отметил, что "всему свое время".

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что уходит с должности в связи с заявлением об отставке Арсена Авакова.

Об этом Шкиряк сообщил в Facebook.

"7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым", - отметил советник.

По его словам, "это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена".

"В конце концов, всему свое время, и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром", - заявил Шкиряк.

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Отставка Авакова - что известно

Сегодня, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке.

Заявление размещено на сайте МВД.

"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" - говорится в заявлении.

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Автор: Инна Андалицкая