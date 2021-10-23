Совет судей Украины определил кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
Как сообщает пресс-служба ССУ, члены Совета судей проголосовали за включение в бюллетени восьми кандидатов.
Участие в заседании приняли 29 представителей органа судейского самоуправления. Для убедительной поддержки кандидат должен получить 15 голосов.
По результатам тайного голосования за кандидатов в Этический совет наибольшее количество голосов получили: судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич (26 голосов "за") и Татьяна Чумаченко (17 голосов); судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун (24 голоса); судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин (20 голосов).
Таким образом, в Высший совет правосудия Совет судей Украины направит решение с рейтинговым списком кандидатов на должность члена Этического совета по квоте Совета судей Украины в составе четырех кандидатов.
Этический совет: что это
Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада поддержала создание этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068).
Законом определен порядок создания и деятельности Этического совета. Этический совет - это орган, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Члены совета будут оценивать на добропорядочность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения, то есть судей, адвокатов, прокуроров и других.
Читайте такжеЗеленский убежден, что Конституционный суд не заблокирует судебную реформу
Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и считаться решающим именно голоса международных экспертов.
Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными и иностранными организациями.
10 сентября международные партнеры Украины предложили своих экспертов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия и Отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.
13 сентября Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет. Тогда по результатам голосования ни один из шести кандидатов в Этический совет не набрал достаточного количества голосов. В Совете судей пояснили, что процедура избрания кандидатов несовершенна, а члены этического совета от Украины не будут иметь особого влияния на принятие решений. В свою очередь, общественные активисты заявили, что это - намеренное блокирование перезагрузки судебной системы в Украине.
8 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд относительно признания неконституционным закона о реформировании Высшего совета правосудия.