Этический совет создается в рамках судебной реформы и будет контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Совет судей Украины определил кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Как сообщает пресс-служба ССУ, члены Совета судей проголосовали за включение в бюллетени восьми кандидатов.

Участие в заседании приняли 29 представителей органа судейского самоуправления. Для убедительной поддержки кандидат должен получить 15 голосов.

По результатам тайного голосования за кандидатов в Этический совет наибольшее количество голосов получили: судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич (26 голосов "за") и Татьяна Чумаченко (17 голосов); судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун (24 голоса); судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин (20 голосов).

Таким образом, в Высший совет правосудия Совет судей Украины направит решение с рейтинговым списком кандидатов на должность члена Этического совета по квоте Совета судей Украины в составе четырех кандидатов.

Этический совет: что это

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада поддержала создание этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068).

Законом определен порядок создания и деятельности Этического совета. Этический совет - это орган, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Члены совета будут оценивать на добропорядочность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения, то есть судей, адвокатов, прокуроров и других.

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Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и считаться решающим именно голоса международных экспертов.

Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными и иностранными организациями.

10 сентября международные партнеры Украины предложили своих экспертов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия и Отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.

13 сентября Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет. Тогда по результатам голосования ни один из шести кандидатов в Этический совет не набрал достаточного количества голосов. В Совете судей пояснили, что процедура избрания кандидатов несовершенна, а члены этического совета от Украины не будут иметь особого влияния на принятие решений. В свою очередь, общественные активисты заявили, что это - намеренное блокирование перезагрузки судебной системы в Украине.

8 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд относительно признания неконституционным закона о реформировании Высшего совета правосудия.

Автор: Виктория Токарева