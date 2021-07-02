Джанни Букиккио назвал принятие соответствующего закона с учетом большинства поправок Венецианской комиссии важным шагом вперед.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствует принятие Верховной Радой закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом Букиккио сообщил в микроблоге Twitter.

"В Венеции на пленарной сессии комиссии я рад был узнать, что парламент Украины принял законодательство относительно правосудия и антикоррупционных мер с учетом большинства рекомендаций Венецианской комиссии. Это важный шаг вперед", - подчеркнул Букиккио.

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

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Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Ранее Венецианская комиссия подготовила срочное заключение по этому законопроекту.

Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия.

В ВК одобрили, что законопроектом предусмотрено создание Этического совета. В его состав должны войти три действующих судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.

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Автор: Виталий Саенко