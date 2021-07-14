Президент заявил, что его цель – вернуть доверие и уважение к суду.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект №5068), даст старт реальной судебной реформе в Украине.

Об этом говорится на сайте главы государства. В частности, документ, который инициировал президент Украины, предусматривает конкретные шаги для обеспечения независимости судебной ветви власти, а именно перезагрузку одного из главных органов судейского управления – Высшего совета правосудия (ВСП), ответственного за отбор и увольнение судей.

Отмечается, что Зеленский в своей предвыборной программе подчеркивал необходимость перемен в судебной системе и обещал провести судебную реформу.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящей судебной реформы, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти", – отметил глава государства.

Отмечается также, что во внедрении судебной реформы в Украине были учтены рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Глава государства подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимые условия для эффективных изменений в судебной системе, отметил президент.

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Судебная реформа в Украине: детали

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада Украины поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия. За президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (регистрационный номер 5068) проголосовали 259 народных депутатов. Предусмотрено, что первый состав Этического совета формируется из трех человек, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными и иностранными организациями.

13 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д) с предложениями президента. Предложенными президентом изменениями вносятся коррективы в процедуру голосования конкурсной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС.

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, главное предложение президента - уточнение порядка принятия решения Конкурсной комиссией, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС, при участии международных экспертов в случае, если комиссия принимает это решение большинством голосов, то есть 4 из 6.

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Автор: Виталий Саенко