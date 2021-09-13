В Офисе президента 16 сентября запланирована рабочая встреча с главами Совета судей, Верховного суда, представителями парламента, а также послами стран G7.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ОП 16 сентября запланирована рабочая встреча с руководителями органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов стран "Большой семерки".

Отмечается, что Совет судей должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании не смог этого сделать.

"Это вызывает обеспокоенность относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что не допустит блокирования судебной реформы - "главной реформы страны, которую обещал украинцамм и которую инициировал".

"Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба Совета судей, по результатам сегодняшнего голосования ни один из шести кандидатов в Этический совет не набрал достаточного количества голосов. За кандидатов отдали лишь по 4 голоса из 26 возможных, одна судья набрала 5 голосов. Не поддержали ни одного кандидата 16 членов ССУ.

Общественные активисты заявили, что это - намеренное блокирование перезагрузки судебной системы в Украине, сообщается в сюжете ТСН.

Однако в Совете судей объяснили, что процедура избрания кандидатов несовершенна, а члены этического совета от Украины не будут иметь особого влияния на принятие решений.

"Роль представителей судебной ветви власти там сводится к нулю. Потому что нет даже одного голоса, чтобы влиять на какое-то решение", - сказал глава Совета судей Украины Богдан Монич.

Из шести членов этического совета трое избираются Советом судей, еще троих избирают международные организации. Последние своих представителей уже подали, а украинская сторона пока медлит.

"То, что срок сегодня истек, действительно - это ничего страшного. Это не значит, что на этом все закончилось. Мы сформируем, просто в более поздний срок", - добавил Монич.

"Это саботаж реформы судей", - прокомментировала ситуацию народный депутат Александра Устинова.

Этический совет: что это

Этический совет - это орган, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

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14 июля Верховная Рада поддержала создание этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068).

Законом определен порядок создания и деятельности Этического совета. Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными организациями.

В дальнейшем в состав Этического совета будут входить: 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины; один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Авторы: Александр Топчий, Антонина Доломанжи