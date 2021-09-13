Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ОП 16 сентября запланирована рабочая встреча с руководителями органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов стран "Большой семерки".
Отмечается, что Совет судей должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании не смог этого сделать.
"Это вызывает обеспокоенность относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что не допустит блокирования судебной реформы - "главной реформы страны, которую обещал украинцамм и которую инициировал".
"Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - отметил он.
Как сообщает пресс-служба Совета судей, по результатам сегодняшнего голосования ни один из шести кандидатов в Этический совет не набрал достаточного количества голосов. За кандидатов отдали лишь по 4 голоса из 26 возможных, одна судья набрала 5 голосов. Не поддержали ни одного кандидата 16 членов ССУ.
Общественные активисты заявили, что это - намеренное блокирование перезагрузки судебной системы в Украине, сообщается в сюжете ТСН.
Однако в Совете судей объяснили, что процедура избрания кандидатов несовершенна, а члены этического совета от Украины не будут иметь особого влияния на принятие решений.
"Роль представителей судебной ветви власти там сводится к нулю. Потому что нет даже одного голоса, чтобы влиять на какое-то решение", - сказал глава Совета судей Украины Богдан Монич.
Из шести членов этического совета трое избираются Советом судей, еще троих избирают международные организации. Последние своих представителей уже подали, а украинская сторона пока медлит.
"То, что срок сегодня истек, действительно - это ничего страшного. Это не значит, что на этом все закончилось. Мы сформируем, просто в более поздний срок", - добавил Монич.
"Это саботаж реформы судей", - прокомментировала ситуацию народный депутат Александра Устинова.
Этический совет: что это
Этический совет - это орган, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
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14 июля Верховная Рада поддержала создание этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068).
Законом определен порядок создания и деятельности Этического совета. Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными организациями.
В дальнейшем в состав Этического совета будут входить: 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины; один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.