Инфицированных COVID-19 парламентариев обяжут присоединиться к обсуждению по онлайн-связи.

Спикер Рады Дмитрий Разумков созывает председателей фракций парламента на большое совещание в субботу в 11:00.

Об этом в Telegram сообщил депутат от "Голос" Ярослав Железняк.

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"Тема – работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете-2021, законах по "конституционному кризису" и о назначении главы НАБУ, а также о поддержке бизнеса и отсрочке РРО", - написал он.

Совещание состоится с участием премьера Дениса Шмыгаля, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей.

Железняк отметил, что в последний раз такие встречи проводили, как только в Украине ввели карантин.

Инфицированных COVID-19 парламентариев обяжут присоединиться к обсуждению по онлайн-связи.

17 ноября Верховная Рада второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Введение РРО: что известно

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, гостиничного, ресторанного бизнеса, торговли через Интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

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Автор: УНИАН