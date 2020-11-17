Против законопроекта проголосовали 228 депутатов.

Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами-плательщиками единого налога» (№4313-д) проголосовали 17 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Против законопроекта проголосовали 228 депутатов.

Перед рассмотрением законопроекта выступил председатель профильного Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Он предложил снять законопроект, после чего создать рабочую группу, чтобы разработать компромиссный документ.

«Вопрос неоднозначный, вопрос спорный. Вопрос, который, с одной стороны, рождает боль и страхи у предпринимателей, а с другой стороны – принятие невзвешенного решения приведёт к нарушению прав 40 миллионов наших граждан, которые также требуют введение чека», - сказал он.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также предложил создать рабочую группу для выработки компромиссного законопроекта.

Представители других политических сил выступили категорически против законопроекта, который подготовил профильный комитет на повторное первое чтение.

Арахамия предложил не поддерживать документ, подготовленный профильным комитетом, а внести на рассмотрение Рады новый законопроект, «чтобы с нового года заработала новая система».

Три этапа

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Обещанный законопроект

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

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Автор: Дмитрий Шварц