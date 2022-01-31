Заседание созвали с подачи Соединенных Штатов.

Совет Безопасности ООН собирается 31 января, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и угрозу со стороны России.

Заседание созвали с подачи Соединенных Штатов. Никаких резолюций, как ожидается, сегодня принято не будет. Не в последнюю очередь, потому что Россия как постоянный член Совбеза имеет право вето. А в следующем месяце страна-агрессор еще и получит руководящие полномочия в Совбезе, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на заявления Москвы, что она не намерена начинать новое вторжение в Украину, в последние дни возросли опасения нападения, что побудило США и Британию предупредить о "разрушительных" экономических санкциях против России в случае эскалации.

Читайте такжеНе исключают конфискацию имущества олигархов: Великобритания расширит санкции против РФСоединенные Штаты заявили, что готовы противостоять любой "дезинформации", которую Москва будет выдвигать во время заседания.

Ранее, как писал УНИАН, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США и другие "голоса – едины в призывах к русским дать объяснения".

"Мы заходим на встречу готовыми выслушать их, но мы не собираемся отвлекаться на их пропаганду", – сказала она о заседании Совета безопасности.

Россия, имеющая право вето в Раде, вероятно, попытается заблокировать заседание, инициированное США.

"Но Совет безопасности является единственным. Наши голоса - едины в призыве к России дать объяснения", – заявила Томас-Гринфилд.

Возможное вторжение РФ в Украину

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

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