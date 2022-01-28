Американская сторона намерена обсудить скопление российских войск на границах Украины и в Беларуси.

США запросили встречу Совета Безопасности ООН из-за кризиса, связанного с российскими войсками у границ Украины.

Об этом сообщили в Вашингтоне. Публичное обсуждение этой темы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должно пройти 31 января, сообщает "Немецкая волна".

США и их европейские союзники опасаются вторжения России в Украину. Они требуют, чтобы более 100 тыс. российских военнослужащих были отведены от украинской границы. Вашингтон также беспокоит скопление российских войск в Беларуси. Американские власти хотят использовать международную арену как средство оказания давления на Москву.

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Миссия США в ООН заявила: "Поскольку мы продолжаем неустанно заниматься дипломатией для снижения напряженности перед лицом этой серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности, Совет Безопасности ООН - это важнейшее место для дипломатии".

Как сообщал УНИАН, серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

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