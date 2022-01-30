Найти решение можно только за столом переговоров, говорит она.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что угрожающее наращивание российских войск на границах Украины свидетельствует о "намерениях Кремля использовать их".

Об этом она сказала в интервью ABC.

По её словам, у российских властей все еще есть шанс "найти дипломатический выход" из сложившейся ситуации.

"Мы ясно дали понять, что готовы решать наши проблемы, проблемы Украины и России за дипломатическим столом, но это невозможно сделать на поле боя", - сказал Томас-Гринфилд.

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Постпред США считает, что Россия может попытаться сорвать заседание Совета Безопасности ООН.

По ее словам, заседание - это еще одна возможность найти дипломатический выход для России.

"Но Совет Безопасности един, наши голоса едины в призыве к русским объясниться. Мы собираемся войти в комнату, готовы выслушать их, но не будем отвлекаться на их пропаганду, и мы готовы ответить на любую дезинформацию, которую они попытаются распространить во время этой встречи", - подчеркнула она.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.