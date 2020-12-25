В МИД Украины считают, что Лукашенко запугивает белорусский народ.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивет, что заявления Александра Лукашенко о перевозке в Беларусь оружия с территории Украины - это инсинуации.

Об этом в комментарии УНИАН заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси", - подчеркнул Николенко.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что Украина "требовала быстрее душить Беларусь": Кулеба отреагировал

Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Ранее Лукашенко заявил, что через границу с Украиной в Беларусь якобы "везли тоннами оружия" и сообщил о задержании в связи с этим "террористической группы" Николая Автуховича.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко