По его словам, задержанная группа якобы готовила теракты по всей Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была задержана группа, которая готовила теракты на Новый год.

В то же время он сказал, что террористы якобы завозили оружие через территорию Украины, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, речь идет о так называемой группе бывшего политзаключенного Николая Автуховича, которую задержали в Беларуси 8 декабря.

"Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был", - заявил Лукашенко.

Он утверждает, что задержанные "готовили теракты по всей стране и уже начали воплощать".

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три человека есть, оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границы закрыты наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет", - сказал Лукашенко.

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Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Александр Топчий