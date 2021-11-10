Совет нацбезопасности и обороны Украины применил санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Россией Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.
"Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, которые продолжают курсировать в США, на компании которых они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций... Все те самолеты, которые считают, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться, все их регистрации будут отслеживаться, они обязательно будут подпадать под санкции", – подчеркнул он.
Читайте такжеВ СНБО "поставили точку" в вопросе открытия магазинов российской сетиВ то же время Данилов добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня наложения на него санкций находится в аэропорту "Жуляны", однако никуда ни разу не отправлялся.
Напомним, 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Санкции наложили на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.