За самолетами, которые попали под санкции СНБО, будут следить, отметил секретарь органа.

Совет нацбезопасности и обороны Украины применил санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Россией Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, которые продолжают курсировать в США, на компании которых они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций... Все те самолеты, которые считают, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться, все их регистрации будут отслеживаться, они обязательно будут подпадать под санкции", – подчеркнул он.

Читайте такжеВ СНБО "поставили точку" в вопросе открытия магазинов российской сетиВ то же время Данилов добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня наложения на него санкций находится в аэропорту "Жуляны", однако никуда ни разу не отправлялся.

Напомним, 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Санкции наложили на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Автор: Антонина Доломанжи