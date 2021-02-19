В общем соответствующее решение принято в отношении 19 юридических и 8 физических лиц.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

"Сегодня СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых отныне указом президента были наложены соответствующие санкции", - сказал он.

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По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковського, Виталия Донченко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

Данилов сообщил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и всех названных выше лиц санкции применены по этой статье.

Что касается юридических лиц, попавших под санкции, то это компании, которые зарегистрированы в Молдове, РФ и других странах. "Пять компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, также сегодня попали под санкции", - уточнил секретарь СНБО.

По его словам, все детали будут изложены в указе президента, который появится в ближайшее время.

Остановка вещания телеканалов кума Путина Медведчука в Украине: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Антонина Доломанжи