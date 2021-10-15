17 сентября СНБО ввел санкции против 53 членов теризбиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции к 237 лицам, участвовавшим в организации выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Персональные экономические санкции и другие ограничительные меры (применено - УНИАН)... относительно людей, которые обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской области...", - отметил он.

Данилов уточнил, что сегодня санкции были применены к 237 лицам.

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В 2021 году Россия впервые организовала электронное голосование, а также подвоз к участкам для жителей оккупированных районов Донбасса. Также голосование вновь состоялось в оккупированном Крыму.

17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов выборов в Государственную Думу РФ на украинских оккупированных территориях.

Тогда санкции применили к 53 членам теризбиркомов и 33 кандидатам в Госдуму.

Об непризнание российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.

21 сентября в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.

Автор: Антонина Доломанжи