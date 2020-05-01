"Пламенный привет лично от президента": Зеленский отреагировал на смягчение карантина в Черкассах (видео)

Зеленский назвал действия мэра Черкасс попыткой заработать политический рейтинг.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение мэра Черкасс относительно ослабления карантинных ограничений ранее 11 мая.

Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения.

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По словам главы государства, решение об ослаблении карантина в Черкассах, раньше запланированного правительством срока, является ничем иным, как попыткой мэра города сделать политический рейтинг.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения.

Сегодня, 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения. Он сказал, что на Черкасщине за все время пандемии подтверждено 296 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено еще 6 больных лиц. Также всего было зарегистрировано 9 умерших от COVID-19, в том числе сегодня был еще один летальный случай.

После ослабления карантина в Черкассах и открытия уголовного дела мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

"Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - подчеркнул Бондаренко.