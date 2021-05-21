По мнению Медведчука, президент Украины "выдал желаемое за действительное".

Подозреваемый в госизмене кум президента Российской Федерации Владимира Путина и народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал слова главы Украинского государства Владимира Зеленского о завершении "эпохи Медведчука".

Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением судом апелляционных жалоб на избранную ему меру пресечения в уголовном производстве относительно государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму Медведчук дал комментарий журналистам.

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"Я думаю, что он выдал желаемое за действительное", - заявил Медведчук, комментируя высказывание президента.

Что этому предшествовало

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский высказал мнение, что уже заканчивается эпоха кума Путина Виктора Медведчука, за которого взялись правоохранители. "Не помню, была там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается", - заявил он.

14 мая в своей колонке для издания "Фокус" Зеленский отметил, что Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб Украине.

Дело против Медведчука

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

Козак находится за пределами Украины, СБУ объявила его в розыск. 20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака.

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Автор: Константин Гончаров