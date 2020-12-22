Из-за смерти Кернеса производство в отношении него закроют, а в отношении его охранников рассмотрение дела продолжится.

На заседании Киевского районного суда Полтавы 24 декабря планируется закрыть производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвинили в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году, в связи с его смертью.

Об этом УНИАН сообщила председатель суда, судья-спикер Любовь Васильева.

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По ее словам, из-за смерти Кернеса производство в отношении него будет закрыто, а в отношении других обвиняемых судья продолжит рассмотрение дела.

В пресс-службе суда сообщили, что подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению Кернеса и двух его охранников было перенесено на 24 декабря из-за неявки фигурантов дела в связи с карантинными мерами.

Дело против Кернеса: что известно

Как сообщал УНИАН, Кернеса и двух его охранников обвинили в похищении и избиении участников Евромайдана в 2014 году на территории Харькова.

В марте 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

В апреле Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников. Прокуратура и потерпевший Сергей Ряполов обжаловали это решение.

В января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Офиса генерального прокурора и потерпевших и возобновил производство в отношении Кернеса. Обвинительный акт был направлен на новое судебное рассмотрение.

Как известно, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" из-за осложнений от COVID-19.

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Автор: Олег Булашев