Кернес умер / фото УНИАН
Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Читайте такжеКернес стал мэром, не приезжая в Харьков
Об этом в своем Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.
Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс.
Смерть Кернеса подтвердил в своем Instagram его сын Родион Гайсинский.
Скриншот - Instagram
Болезнь Кернеса: что известно
- В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.
- За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram