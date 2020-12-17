Кернес умер от коронавируса

Немецкие врачи боролись за жизнь Кернеса несколько месяцев.

Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. Читайте такжеКернес стал мэром, не приезжая в Харьков Об этом в своем Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс. "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс. Смерть Кернеса подтвердил в своем Instagram его сын Родион Гайсинский. Болезнь Кернеса: что известно В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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