Кернес умер / фото УНИАН

Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 

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Об этом в своем Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс.

Смерть Кернеса подтвердил в своем Instagram его сын Родион Гайсинский. 

Скриншот - Instagram

Болезнь Кернеса: что известно

  • В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.
  • За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.
  • 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
  • 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка. 

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Автор: Дмитрий Захаров