В парламенте должны работать вакцинированные народные избранники или те, которые переболели COVID-19, полагает заместитель председателя Рады.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов парламента.

Кондратюк призвала всех украинцев сделать прививки от коронавирусной болезни.

Читайте такжеСтало известно, в каком состоянии находится больной COVID-19 РазумковПри этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных лиц или лиц, имеющих справки о том, что переболели COVID-19.

По словам вице-спикера, это побудило бы людей делать прививки.

Также во время заседания Согласительного совета председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть для невакцинированных депутатов ежедневную сдачу тестов на COVID-19.

В Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Иммунизация украинцев добровольная, и работодатели не имеют права наказывать сотрудников за то, что они отказываются от прививки.

В Минздраве сообщили, что в нашей стране по состоянию на 19 сентября одну дозу прививки от COVID-19 получили 6 304 014 человек, а две дозы – 5 152 834 человека.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк