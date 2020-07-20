Задержание экс-главы "Укравтодора" в Польше: НАБУ проводит обыски в Киеве и Львове (фото)

Следственные действия проводятся в рамках расследования деятельности преступной организации.

В Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проходят обыски.

Читайте такжеНАБУ вручило подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по делу о захвате власти - журналистОб этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

Следственные действия проводятся совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА).

«В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель «Укравтодора», гражданин Польши», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, речь идет об экс-главе Государственной автомобильной службы Украины («Укравтодор») Славомире Новаке, которого задержали по обвинению в коррупции.

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